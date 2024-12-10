Курс доллара на Forex превысил 103 рубля

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Курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex во вторник превышал 103 рублей, а евро поднимался выше 108 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

По состоянию на 20:40 мск, курс американской валюты рос на 3,05% и находился на отметке в 103,0515 рубля. Вместе с тем курс единой европейской валюты поднимался на 2,62% и торговался на уровне 108,293 рубля.

К 20:44 мск доллар и евро незначительно ускорили рост, до 103,0574 рубля (+3,06%) и 108,32 рубля (+2,64%) соответственно.