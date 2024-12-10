Лукашенко отметил, что Асад не был диктатором

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что бывший сирийский лидер Башар Асад никогда не был диктатором.

"Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас были добрые человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а на следующий день вошли в Дамаск. Подразделения сирийских правительственных сил были выведены из столицы. Согласно заявлению МИД РФ, Башар Асад оставил президентский пост и покинул страну, распорядившись осуществить передачу власти мирным путем.