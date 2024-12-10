США выделяют Украине кредит на $20 млрд за счет доходов от российских активов

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Минфин США объявил о выделении Украине кредита в размере $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных на Западе активов России.

Согласно заявлению ведомства, кредит направляется в рамках инициативы государств Группы семи по предоставлению Украине займа на $50 млрд.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, "эти средства, оплаченные за счет доходов от замороженных активов России, обеспечат Украине критически важную поддержку".