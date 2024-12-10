Путин стал одним из самых влиятельных людей Европы по версии Politico

© Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Газета Politico включила президента России Владимира Путина в список самых влиятельных людей Европы. Ежегодный рейтинг представлен на сайте издания.

В главной категории под названием "Деятели" глава российского государства удостоен второго места. Информацию о том, кто оказался на первом месте, газета обнародует позднее.

В список самых влиятельных людей Европы также вошли премьер-министр Польши Дональд Туск, глава Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо, новый глава Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас, лидер французской парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, Папа Римский Франциск и другие.