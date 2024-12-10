Медведев прибыл в Китай с двухдневным визитом

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прилетел в Пекин с двухдневным рабочим визитом, сообщает ТАСС.

В столице КНР у него намечены переговоры с высшим руководством Китая. Кроме того, Медведев посетит Музей истории Коммунистической партии Китая, возложит венок к Памятнику народным героям (построен в память о погибших в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ веках).

В завершение визита Медведев планирует ответить на вопросы сопровождающего его пула журналистов.