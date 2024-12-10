Арабист Сурков: Израиль руководствуется только соображениями собственной безопасности

8 декабря израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, поскольку после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район.

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что распорядился создать "стерильную защитную зону" на юге Сирии без постоянного израильского присутствия. Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения базы израильских ВМС в Хайфе.

"Я вместе с премьер-министром [Биньямином Нетаньяху] поручил Армии обороны Израиля создать стерильную защитную зону без оружия и террористических угроз на юге Сирии без постоянного присутствия Израиля", - сказал Кац. Высказывания главы израильского МО приводит телеканал N14.

Кац отметил, что "в настоящее время Армия обороны Израиля завершает развертывание подразделений в буферной зоне [на границе с Сирией] и контролируемых районах с тем, чтобы защитить жителей Голанских высот и граждан Государства Израиль".

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков поясняет, что «такой план у Израиля был давно, и это было продумано, когда еще ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии вовсю действовал. Поэтому они его просто реализовали потому, что Хаяйт Тахрир Аш-Шам (запрещен в РФ) для них тоже представляет угрозу. Так что тут все логично и понятно. Естественно, это не вписывается ни в какие рамки ни международного права, ни каких-то соглашений, но в таких случаях Израиль действует без оглядки на какие-то ограничения, руководствуясь только соображениями своей безопасности».

Эксперт считает, что «реакции арабских стран на это вторжение скорее всего не будет. Да, они уже выразили озабоченность, но в целом они сейчас на ситуацию повлиять не могут никак. Поэтому максимум, что они могут сделать, это выступить с критикой, но удержать порывы израильских военных - это маловероятно. Израильтяне возьмут столько под контроль, сколько им надо. Понятно, что брать Дамаск они не будут, это лишнее обременение для них, но территории, которые непосредственно прилегают к границам, которые малонаселенны, они, скорее всего, возьмут под контроль и оборудуют там что-то виде линии обороны».