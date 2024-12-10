Эксперт Пикин: прекращение транзита газа через Украину станет проверкой на прочность

Президент России Владимир Путин заявлял, что Киев не собирается продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу. Глава государства напоминал, что Украина присоединилась к европейским законам и должна была заранее бронировать мощности для прокачки, но этот срок был пропущен.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не будет продлевать соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце 2024 года. При этом, по его словам, после истечения контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу.

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечает, что «в данном случае вопрос транзита российского газа через территорию Украины - это не вопрос компромисса, которого между странами давно нет. Тут вопрос потребностей со стороны стран, куда этот газ еще поступает, но, видимо, эти потребности не такие уж необходимые. Австрия после того, как отказалась платить за газ, закупает его на рынке, Россия свой газ на рынок тоже поставляет. То есть Австрия покупает тот же российский газ только по другой схеме. Сейчас в любом случае нужна какая-то заинтересованная сторона, которая продлит этот транзит в своих интересах. Видимо это какой-то трейдер или группа трейдеров, и это будет уже не вопрос об отношениях между Россией и Украиной, а это будет сугубо коммерческий вопрос. Поэтому если такой трейдер или труппа трейдеров найдется и заключит контракты, то транзит может быть продлен в их интересах. Если не найдется, то не будет продления, вот и все».

Эксперт также указал, что «если транзит не будет продлен, то Украине неоткуда будет получать газ. До сих пор Украина живет иллюзией, что они смогут забирать этот газ из газовых систем ЕС. Пока можно отметить, что какие-то объемы у Украины есть в ее газовых хранилищах, и какое-то время она просуществует, а дальше вопрос открыт. И все зависит от того, какая еще будет предстоящая зима, если теплая, то Украина дольше продержится, а если холодная зима, то проверка на прочность еще впереди».