Ближний Восток: порядок, основанный на израильских правилах

Юрий Веселов, военный обозреватель

Когда-то не безызвестный ненавистник России и всего русского премьер Британии Черчилль обозвал панскую Польшу «гиеной Европы» из-за того, что всю историю ее руководство стремилось прихватывать чужие территории ослабевших государств. В новейшей истории и происходящих на Ближнем Востоке событиях определение британца в отношении польской политики как никогда точно подходят к Израилю.

Полной деморализацией правительственной армии и наступившим хаосом после совершенного в Сирии государственного переворота решил воспользоваться Израиль для, по словам его премьер-министра Биньямина Нетаньяху, «укрепления национальной безопасности». С данной целью премьер двинул израильские войска с оккупированных в 1967 году сирийских Голанских высот, преодолел контролируемую ВСООН буферную зону (зону разграничения), занят оставленные сирийской армией пять высот и вышел на территорию провинции Аль-Кунейтра на юге. Его передовые танковые подразделения отмечены в 21 километре от Дамаска.

Немногим ранее представители правительства Израиля сообщили, что после отставки сирийских властей Тель-Авив считает утратившим силу соглашение от 1974 года, по которому в буферной зоне на Голанских высотах могли размещаться силы ООН. Именно этим объяснением руководствуются в Израиле.

«Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над ними обеспечивают нам безопасность», - заявил Биньямин Нетаньяху при посещении Голан 9 декабря 2024 года. Таким образом, глава израильского правительства признал, что вновь занятая территория вскоре будет признана за еврейским государством.

Кнессет (парламент) Израиля принял в 1981 году закон о Голанских высотах, который по своей сути означал их аннексию в пользу государства. Тогда же Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 497, осудив действия Израиля и объявив действия и решения кнессета «недействительными и не имеющими международной юридической силы». СБ ООН подтвердил, что Голаны остаются оккупированной территорией.

В 2019 году США при Трампе стали единственной страной, признавшей Голанские высоты суверенной территорией Израиля. Вот и сейчас представитель госдепартамента Мэтью Миллер объявил, что считает данный шаг израильтян вполне оправданным и направленным на укрепление безопасности еврейского государства. Нет сомнения в том, что уже в ближайшее время Тель-Авив примет решение об аннексии остальных пяти Голанских высот и официально объявит об этом. Можно не сомневаться и в том, что Вашингтон одобрит данный шаг своего ближневосточного союзника.

Израильские политики и, в первую очередь, Биньямин Нетаньяху вынашивают идею аннексии палестинского Западного берега реки Иордан. Этот район разделен на три зоны: А, В и С. По имеющемуся плану от 2019 года вначале планируется аннексировать зону С, которая содержит 60% территории Западного берега и все незаконно построенные израильские поселения. Здесь проживает до 300 тысяч палестинцев, тогда как в других зонах примерно 2,8 млн. арабов.

Во властных структурах Израиля существуют довольно сильные настроения за аннексию всей территории Палестины, но они пока не находят достаточной поддержки ряда израильских партий и общественных организаций. США в период нахождения во власти Трампа впервые открыто поддержали израильские идеи по аннексии Палестины, и его администрация даже активно участвовала в разработке планов. С большой долей уверенности можно предполагать, что избранный президентом США Дональд Трамп в очередном для него сроке поддержит все «инициативы» Израиля по присоединению новых территорий.

То же самое, можно не сомневаться, ожидает и палестинский сектор Газа. Наш портал ранее посвящал материал на данную тему. Проблема практического решения этой территории приобретет реальные очертания после полной зачистки от палестинских боевиков всего сектора. Уже в настоящее время израильтяне сравнивают все здания в северной и центральной части зачищенного сектора, что свидетельствует о планах присоединения территории Газы к Израилю.

Еврейское государство затратило небывалое в своей истории количество сил и средств для «ликвидации угрозы» со стороны палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС) и не согласится, во-первых, на замораживание конфликта с ним, сохранив палестинское управление (в любом виде) на данной территории. Во-вторых, Израиль остро нуждается в расширении своей территории, и ему глубоко безразлично, какие средства для этой цели использованы. И, в-третьих, присоединение новых территорий вкупе с разгромом вооруженных формирований палестинского ХАМАС и ливанской организации «Хезбалла», а также последними военными действиями израильской армии в Сирии позволят правительству Нетаньяху и лично ему снять обвинения, которые грозят привлечению к уголовной ответственности.

Вряд ли нынешнее или будущее руководство еврейского государства прислушается к неминуемому осуждению других стран о военных действиях в секторе Газа, Ливане и Сирии. Никто не заставит Тель-Авив выполнять очередные резолюции СБ ООН. Так было ранее. Так будет и сейчас.

Вот такой любимый Западом порядок, основанный на правилах – израильских.