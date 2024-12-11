Политолог Макаренко: никакие западные угрозы Грузии не страшны

То, что происходит в Грузии - это борьба за независимость и суверенитет государства. Неожиданно для многих грузинское государство оказалось способным противостоять западным угрозам и санкциям и отказаться от евроинтеграции. Евроинтеграция, которую так активно продвигают, отнюдь, не является благом для всего грузинского народа. Для чего нужна Грузия в евро пространстве? Вероятно, чтобы создать еще одну угрозу для России. Победившая на выборах партия "Грузинская мечта" отстаивают суверенитет грузинской политической власти.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4c06bd2dd58b269bf431caf9427a333a/