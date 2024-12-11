Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз РФ в республике

© Ильзат Сафаргалиев/ ТАСС

Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз РФ в арабской республике с точки зрения интересов сирийского народа. Об этом заявил авторитетный сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш.

"Вопрос военных баз является суверенным решением сирийского государства. И этот вопрос будет обязательно будет рассмотрен с точки зрения выгод и интересов сирийского народа, а также интереса России", - сказал он в беседе с ТАСС.

В понедельник сообщалось, что сирийская вооруженная оппозиция полностью контролирует сирийскую провинцию Латакия, где находятся российские военные базы. По данным источника ТАСС в провинции, вооруженные формирования вошли на территорию Тартуса и Джеблы, когда оппозиция объявила о свержении президента Сирии Башара Асада. При этом члены оппозиции не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва работает над тем, чтобы обеспечить безопасность российских военных баз в Сирии. Для этого налаживаются необходимые контакты, а военные принимают все необходимые меры предосторожности, указал он.