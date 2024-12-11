Новак: рост экономики России в 2024 году прогнозируется на уровне 3,9%

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Рост экономики России по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,9%. Таким прогнозом поделился вице-премьер Александр Новак в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия".

"Несмотря на внешние шоки, санкционные давления, которые выражаются десятками тысяч относительно нашей страны, закрытие экспортных рынков, нарушение логистических цепочек - то есть все, что связано с инициаторами экономической войны, которую возглавляют страны Запада. Несмотря на это, российская экономика в последние годы демонстрирует устойчивое развитие. И если брать, к примеру, рост экономики с 2020 по 2024 год, он составит около 12,7%, в 2023 году - это плюс 3,6%. В этом году мы ожидаем 3,9%", - указал вице-премьер.

Он отметил, что это значительно выше среднемировых темпов роста.

"В разы выше, чем темпы роста развитых стран, например, таких как Европа. Поэтому мы видим, что наша экономика справляется с этими трудностями. У нас по прошлому году рост инвестиций наблюдался в 9,8%; в этом году, за 9 месяцев, рост инвестиций - 8,6%. А по году мы ожидаем прирост где-то 7,8%. Это тоже очень высокие темпы роста. И если говорить о планах до 2027 года, мы ожидаем прирост валового внутреннего продукта где-то 13%", - сказал Новак.