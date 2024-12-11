Трамп обозначил своим приоритетом урегулирование конфликта на Украине

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Будущий президент США Дональд Трамп определил своей приоритетной задачей урегулирование конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Paris Match по итогам визита во Францию.

"В мире много кризисов. Приоритет - решить проблему Украины с Россией", - сказал избранный американский лидер.

По его словам, хотя ситуация на Ближнем Востоке важна, разрешить ее "не так сложно, как конфликт между Украиной и Россией". Политик также отметил, что на президентской должности будет поддерживать отношения с Францией в сфере обороны и "будет говорить" с французскими властями об Украине. "Я только что провел встречу с Владимиром Зеленским, с ним у меня состоялся хороший разговор", - указал Трамп.

В минувшее воскресенье Зеленский заявил, что отвергает призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Вместе с тем он не стал комментировать утверждение избранного президента США о готовности Киева заключить соглашение с Москвой.

Инаугурация Трампа намечена на 20 января 2025 года.