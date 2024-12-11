Al Arabiya: ХАМАС передало Египту список с именами заложников

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Палестинское радикальное движение ХАМАС якобы передало египетской стороне поименный список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом со ссылкой на источники информировал телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что посредники ведут активные консультации с целью заключить соглашение о перемирии в Газе и якобы оказывают давление на Израиль, чтобы тот вывел свои войска из Филадельфийского коридора (участок на границе между Египтом и Газой). При этом контроль над КПП "Рафах" на границе с Египтом должен будет перейти к Палестинской национальной администрации, указывает телеканал.

Ни ХАМАС, ни Египет факт передачи списка с именами заложников пока не подтвердили.

Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщал, что израильская делегация прибыла в Каир для проведения переговоров о перемирии в секторе Газа с египетской стороной. За несколько дней до этого в столице Египта побывала делегация ХАМАС.