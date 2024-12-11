Рябков сообщил, что Асад находится в безопасности

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что бывший президент Сирии Башар Асад находится в безопасности.

"Он в безопасности, это говорит о том, что Россия действует так, как требуется в такой чрезвычайной ситуации", - сказал высокопоставленный дипломат в интервью телеканалу NBC. Отмечается, что Рябков стал первым официальным лицом, подтвердившим прибытие Асада в РФ.

Вместе с тем, по словам замглавы МИД РФ, было бы "крайне неправильно" с его стороны "рассказывать о том, что произошло и как это разрешилось". Он добавил, что "президент Асад в России", он был доставлен "самым безопасным способом".

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, подразделения правительственных сил были выведены из столицы. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти в республике. Башар Асад оставил президентский пост и выехал из Сирии.