Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

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Российский рынок акций в начале торгов на Московской бирже 11 декабря вновь демонстрировал снижение. Юань укрепляется к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,54% и составлял 2 509,21 пункта, индекс РТС также опускался на 0,54%, до 790,2 пункта. Вместе с тем курс юаня рос на 6,7 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,767 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и торговался на уровне 2 513,3 пункта (-0,37%), индекс РТС составлял 791,49 пункта (-0,37%).

В свою очередь курс китайской валюты ускорил рост и достигал уровня 13,7825 руб. (+8,25 коп.).