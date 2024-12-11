ГД приняла закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

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Проект закона о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, прошел второе и третье чтения в Госдуме. За документ проголосовали 409 депутатов, один высказался против, воздержавшихся нет.

Инициативу представила на рассмотрение палаты группа депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.

Согласно документу, иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. Вместе с тем при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка.

Тестирование будет осуществляться на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2025 года.