Хаменеи: США и Израиль стремятся укрепить позиции на Ближнем Востоке

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США и Израиль в свете недавних событий в Сирии намерены захватить южные и северные районы арабской республики с целью укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. На это обратил внимание верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время своего обращения к иранцам.

Он отметил, что США и Израиль, планировавшие свержение правительства бывшего президента Сирии Башара Асада, имеют свои цели в арабской республике.

"Их цели различны, кто-то стремится захватить территории на севере, кто-то - на юге Сирии. США желают укрепить свои позиции в регионе, но вы увидите, ни одна из их целей не будет достигнута", - приводит слова иранского лидера телеканал SNN.

Захваченные территории будут освобождены сирийской молодежью, а Америка будет изгнана из региона силами сопротивления, подчеркнул Хаменеи.