Кремль внимательно отслеживает положение дел в Сирии

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Кремль внимательно наблюдает за нынешним положением дел в Сирии, поддерживает контакты с теми, кто контролирует там обстановку после того, как Башар Асад оставил президентский пост. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сегодня ситуацию. Это необходимо, поскольку там находятся наши базы, наши диппредставительства", - сказал он в беседе с журналистами.

По словам представителя Кремля, вопросы безопасности российских объектов на территории Сирии чрезвычайно важны и носят приоритетное значение. "Будем дальше очень внимательно смотреть, разумеется, исходить из тех реалий, которые складываются на земле", - указал он.