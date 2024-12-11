Российские ВС освободили Дарьино и Плехово в Курской области

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Российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово в Курской области", - указали в российском военном ведомстве.