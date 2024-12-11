Путин провел телефонный разговор с премьером Венгрии

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудили торгово-экономического сотрудничество стран и продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, которое в целом поступательно развивается. Внимание, в частности, было уделено дальнейшему продвижению взаимовыгодных проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Вместе с тем глава российского государства изложил собеседнику свое видение развития ситуации по Украине.

Как отмечается, "Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения украинского кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".

"Со своей стороны, Путин изложил принципиальные оценки нынешнего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта", - указали в пресс-службе.

Кроме того, лидеры обсудили напряженную обстановку на Ближнем Востоке в контексте недавних событий в Сирии.

Ранее премьер Венгрии провел трехчасовую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго.

Путин в предыдущий раз общался с Орбаном в июле, когда тот приезжал с визитом в Москву.