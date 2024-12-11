Вулкан Эбеко на Курилах произвел выброс пепла на высоту 3 км

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Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил пепел на высоту 3 км. Об этом информировала пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, передает ТАСС.

"Поступил сигнал о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 3 км. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км", - сказано в сообщении.

В настоящее время в отношении Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Высота вулкана Эбеко 1 156 м, он расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.