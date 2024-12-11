Песков: СВО остается "абсолютным приоритетом" для России

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Специальная военная операция (СВО) по-прежнему остается абсолютным приоритетом для России и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Сирии отразиться на ходе спецоперации.

"Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для России. Мы должны обеспечить интересы нашей безопасности, интересы наших русских людей, что мы и сделаем. СВО идет своим чередом, все цели будут достигнуты, наши интересы будут обеспечены", - сказал он при общении с журналистами.