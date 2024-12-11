Цена нефти Brent впервые с 4 декабря поднялась выше $73

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $73 за баррель впервые с 4 декабря текущего года.

По состоянию на 14:47 мск, стоимость нефти Brent росла на 1,32% и торговалась на уровне $73,14 за баррель.

К 14:53 мск фьючерс на Brent замедлил рост и находился на отметке в $73,07 (+1,22%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе рос на 1,3% и составлял $69,48 за баррель, свидетельствуют данные площадки.