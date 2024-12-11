Замглавы МИД: пуск "Орешника" по цели на Украине послужил предупредительным сигналом

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что пуск российского комплекса "Орешник" по цели на Украине стал предупредительным сигналом для утративших чувство реальности деятелей за океаном, передает ТАСС.

"Испытательно-боевой пуск этой системы по законной военной цели на украинской территории стал мощным предупредительным сигналом всем слегка утратившим чувство реальности деятелям за океаном и полностью потерявшим берега их клиентам в Европе, что Россия настроена весьма серьезно. Свои задачи в рамках СВО мы решим, а интересы безопасности РФ будут обеспечены всеми наличествующими в нашем арсенале средствами, включая новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник", - сказал высокопоставленный дипломат.