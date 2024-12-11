Маск назвал безумием выделение кредита Украине за счет доходов от активов РФ

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Американский миллиардер Илон Маск назвал безумием предоставление США кредита Украине в размере $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных на Западе активов РФ.

"Сколько мы уже им отправили? Это уже за гранью безумия", - указал он на своей странице в соцсети X.

Во вторник Минфин США объявил о предоставлении Украине кредита в размере $20 млрд, который будет выплачиваться траншами. Возвращение средств предполагается за счет доходов от замороженных российских активов.