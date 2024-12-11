Зеленский: Украина согласна на гарантии НАТО только на подконтрольных территориях

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Украина согласна, что приглашение в Североатлантический альянс и сопутствующие гарантии могут распространяться лишь на территории, находящиеся под контролем Киева, однако формально в НАТО страна должна быть приглашена в границах 1991 года. Соответствующую точку зрения изложил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN.

"Если мы хотим завершить этот конфликт, нам нужно приглашение для всей территории Украины. Это не обсуждается, так как зафиксировано в конституции Украины. Но действия альянса, применяемые меры - об этом мы можем вести переговоры, что это применяется для территорий, которые контролирует Киев или будет контролировать, с пониманием того, что в будущем это будет распространяться на всю территорию", - сказал он.

В июне президент России Владимир Путин обозначил условия для урегулирования ситуации на Украине. В их числе вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от членства в НАТО. На Украине также должны полностью быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Москва считает необходимым снять все западные антироссийские санкции и закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины.