Циничный прагматизм Ангелы Меркель

Павел Александров, международный обозреватель

Декабрь – время подведения разного рода итогов во всех странах. Германия тоже не исключение. Это касается и такой отрасли как книгоиздательство. Так, мюнхенская газета Kurier со ссылкой на управляющую службой Media Control Ульрике Альтиг сообщила, что автобиографические мемуары экс-канцлера Ангелы Меркель «Свобода» за первые недели продаж вошли в список самых продаваемых книг года. По имеющейся у редакции информации, эту книгу издательства Kiepenheuer & Witsch объемом 736 страниц и стоимостью 42 евро уже купили или заказали 200 тысяч раз.

Для сегодняшней ФРГ, доходы граждан которой ввиду экономического кризиса заметно упали, цена этой книги непомерно высока. Не случайно столичная Berliner Zeitung задает вопрос: «Почему немцы должны платить за воспоминания Меркель гораздо больше, чем за ее перевод в других странах?». По данным газеты, например, в Испании «Libertad» стоит всего 26,60 евро, во Франции «Liberte» - 32 евро, в Италии «Liberta» - 23,75 евро, а версия на английском языке «Freedom» - 36,15 евро. При этом самый недорогая – испанская версия – еще и самая объемная – 816 страниц.

Наблюдатели отмечают, что вывод мемуаров Ангелы Меркель на книжный рынок сопровождался небывалой медиа-рекламой, ведь у издателей стояла задача «не только подать проведшего на посту канцлера ФРГ 16 лет политика в «положительном свете», но и элементарно заработать денег». Никто здесь и не скрывает, что при осуществлении подобных бизнес-проектов авансовые выплаты «главному герою» выражаются в «миллионных суммах».

Поэтому-то PR-кампания проводилась, в первую очередь, с участием наиболее влиятельных СМИ: например, большое интервью в журнале Spiegel и беседа с популярной телеведущей Анне Вилл на сцене Немецкого театра в Берлине, а также статья зам.главного редактора Spiegel Мелани Аманн в New York Times. Состоялись и интервью Меркель в ютуб-каналах, где ее партнерами стали популярные в ФРГ актеры. Презентация же английской версии книги прошла за океаном с участием бывшего президента США Барака Обамы. В ее ходе экс-канцлер, в частности, призналась, что одним из своих положительных качеств считает «никогда не делать того, что не понимает до конца, быть скромной, сохраняя при этом мужество и честолюбие». В свою очередь, Барак Обама отметил, что «она, скорее, ученый, склонный к фактам и анализу».

Заметим, что в действиях политиков такого ранга, каким является Ангела Меркель, практически невозможно определить границу между их цинизмом и прагматизмом в отношениях с союзниками и партнерами. Так, в интервью Spiegel она в очередной раз отказалась считать себя виновной в конфликте на Украине только из-за того, что воспротивилась на саммите НАТО в 2008 году принятию альянсом Плана действий по членству (ПДЧ) Украины в НАТО, что означало бы «почти необратимое обязательство» принять эту страну в члены блока. Предоставление украинской стороне Плана действий по членству в НАТО означало бы «почти необратимое обязательство» принять страну в НАТО, считает она. «Принятие нового члена должно повышать не только его безопасность, но и безопасность самого НАТО. Я посчитала грубой небрежностью обсуждать статус ПДЧ для Украины и Грузии, не приняв во внимание точку зрения Путина», объясняет Меркель в своих мемуарах.

Она также напоминает, что еще тогда говорила: «Украина все равно когда-нибудь будет членом НАТО». С учетом того, что Меркель подробно рассказывает о переговорах в рамках Нормандского формата, о Минских соглашениях, о продолжении контактов с президентом РФ «и после 2014 года», ни одним словом не упоминая нацистской сущности киевского режима, понятнее становятся ее слова, сказанные в публичных выступлениях о необходимости укрепления в то время ВСУ, которые «иначе не смогли бы противостоять российской агрессии». Абсолютно ясно, что она прекрасно понимала неизбежность грядущего военного столкновения, но стремилась к тому, чтобы оно произошло не между РФ и НАТО, а между Россией и Украиной, а Германия как можно дольше оставалась бы в стороне и могла бы получать выгоды от получения из России дешевых энергоносителей.

«В наших интересах, а не только в интересах Украины, чтобы Россия не выиграла эту войну. Мы должны поддерживать Украину и одновременно создавать надежные средства сдерживания для защиты территории НАТО в Европе. Из-за одного только ядерного потенциала России, как и во времена холодной войны, сдерживание может быть достигнуто только всеми силами НАТО, то есть совместно с США», прямо заявляет сейчас экс-канцлер в своих мемуарах. Несмотря на подобные заявления мемуары Меркель подверглись с украинской стороны резкой критике. Например, бывший посол Украины в ФРГ известный тем, что назвал Олафа Шольца «ливерной колбасой», Андрей Мельник призвал не покупать эту книгу, назвав ее «крайне неудачной». Своим мнением он поделился прямо из Бразилии, где сейчас трудится послом Незалежной.

Немецкие СМИ охотно публикуют сообщения о том, что на Украине множатся критические заявления по адресу мемуаров Ангелы Меркель, не приводя, однако, конкретных пассажей книги, вызвавших их возмущение. Возможно, это касается и мнения экс-канцлера ФРГ, которым она поделилась в своих воспоминаниях, о просроченном президенте Украины: "Зеленский показался при первой встрече очень нарциссичным и несдержанным человеком, который способен развязать войну для удовлетворения своих амбиций. Чудовищные последствия для Украины были предсказуемы уже тогда", цитирует ТАСС выдержку, которую привела на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, спонсоры киевского режима начинают готовить себе "путь к отступлению, начинают осознавать, что реалии на земле не позволяют им, как они намеревались, победить Россию, нанести ей стратегическое поражение И поэтому начинают перекладывать на них не только ответственность, но теперь уже и вину". Это только начало. Думаю, что таких откровений будет намного больше, заключает Мария Захарова.