Антикитайские санкции не сработали

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Начиная с августа 2018 г., когда президент Дональд рамп подписал Закон о полномочиях в области национальной обороны на 2019 фин. год, запретивший федеральному правительству США использовать оборудование китайских Huawei и ZTE из соображений безопасности, власти Америки активно применяли санкционный механизм для борьбы с экономическим развитием Китая. К настоящему времени только против технологического сектора КНР введено уже 3 пакета санкций. Ими предусматриваются ограничение доступа китайского бизнеса к компонентам для производства микросхем и развития искусственного интеллекта, а также запреты на инвестиции американских и не только компаний в КНР. В «черном списке» несколько сотен китайских компаний и несколько десятков иностранных, сотрудничающих с китайскими компаниями. Каковы же результаты?

Они совсем не те, на которые рассчитывали инициаторы. По расчетам Bloomberg профицит внешней торговли КНР за 10 месяцев 2024 г. вырос до 785 млрд долл. - на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и, если он продолжит расти такими же темпами, то по итогам года может достичь 1 трлн долл. Хотя объем американо-китайской торговли снизился, США остаются крупнейшей составляющей торгового профицита Поднебесной, его величина выросла на 4.4% по сравнению с 2023 г. С ЕС он увеличился на 9.6% и на 36% с 10 странами Юго-Восточной Азии в АСЕАН. Китай теперь экспортирует больше товаров, чем импортирует в 170 стран - максимум с 2021 г. Как отметили 10 августа эксперты журнала «Economist» в статье «Стратегия Джо Байдена в отношении Китая не работает...» единственными результатами санкционной войны стали рост тарифов и ужесточение экспортного контроля.

Причин успешного противостояния Китая американским санкциям несколько. Во-первых, китайцы оперативно перестроили структуру экспорта. Они углубили экономические связи со странами, которые не подверглись американским санкциям, прежде всего со странами АСЕАН. Это позволило сформировать рынок промежуточных поставок из Китая в США, который в последние годы активно развивался. Для многих стран Азии получение китайских инвестиций, а также поставки промежуточных товаров с последующим экспортом готовой продукции в США, стало источником рабочих мест и процветания. Как показало исследование, выполненное Кэролайн Фройнд с соавторами из Калифорнийского университета в Сан-Диего, эти страны получили наибольшую выгоду от формирования новых непрямых цепочек китайских поставок в Америку. Причем, часто экспорт в Америку из стран АСЕАН представляет собой не что иное, как китайские переупакованные продукты, чтобы избежать тарифов.

Ряд западных экспертов считает, что власти США ошибочно стремились ограничить доступ Китая исключительно к передовым технологиям, оставляя возможность осваивать «зрелые». Это позволяет китайскому бизнесу приобретать необходимое оборудование.

Наконец, по мнению экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, США в ряде случаев слишком долго медлили с введением уже подготовленных мер и китайские компании успевали сформировать значительные запасы необходимого оборудования и компонентов. Например, выручка Applied Materials за период в 9 месяцев, завершившийся 28 июля 2024 г., до введения новых ограничений, увеличилась на 86% в основном за счет роста объема поставок в Китай.

Новая американская администрация Трампа заявила о намерении продолжить борьбу по сокращению китайского экспорта. Трамп заявил о намерении ввести дополнительные 10% тарифы на товары из Китая, а также 25% из Канады и Мексики. И, используя наработанный опыт и не дожидаясь введения дополнительных пошлин, импортеры из Китая, Канады и Мексики уже спешат ввезти подпадающие под них товары в США. Так, на выставке, прошедшей в конце ноября в Пекине, представители одного из участников заявили, что после угрозы Трампа число клиентов, желающих ускорить поставки, значительно увеличилось. Китайские производители также активизировали поиск новых рынков и мест для производства. Например, компания из Гуандуна, поставляющая компоненты для американской бытовой техники, на условиях анонимности сообщила, что отложила планы по расширению производства в Мексике и рассматривает Марокко как альтернативную производственную базу.

Кроме того, Китай оперативно отреагировал на новые меры экспортного контроля Вашингтона в отношении технологий производства микросхем, запретив экспорт в США ключевых материалов для их производства - галлия, германия и сурьмы, а также графитовых изделий (галлий и германий используются в производстве полупроводников. Германий также применяется в инфракрасной технике, оптоволоконных кабелях и солнечных элементах). Эти ограничения создают проблемы для Министерства обороны США и американских компаний, которые и так изо всех сил пытаются найти других поставщиков и заменители критически важных материалов в цепочках поставок, контролируемых Пекином.

Четыре китайские отраслевые ассоциации, представляющие интересы большинства компаний, закупающих полупроводники в Штатах, опубликовали согласованные заявления, в которых призвали своих членов пересмотреть объемы закупок американского кремния. Государственным компаниям предлагается закупать компьютеры без процессоров Intel и AMD. В итоге, даже иностранные компании всё чаще переходят на местные полупроводники, а также поставки от японских и европейских поставщиков эквивалентных продуктов.

Ужесточение мер по замене американских чипов может нанести ущерб большому числу американских полупроводниковых компаний, которые получали значительную часть прибыли на китайском рынке. Например, в 2023 г. рынок Поднебесной обеспечил 27% продаж для Intel, а ведущий американский производитель чипов для искусственного интеллекта Nvidia получил 17% продаж из КНР. В 50% китайских электромобилей используются чипы компании Onsemi, базирующаяся в Аризоне. Производитель мобильных процессоров Qualcomm получил около половины годового дохода (39 млрд долл.) из Китая.

Готовятся и китайские импортеры. Опасения поводу активизации торговой войны усиливают у них стимулы к созданию запасов из других регионов. Например, китайцы активно закупают бразильскую сою будущего урожая, надеясь таким образом гарантировать себе поставки на случай введения ответных санкций в случае роста торговой напряженности с США.

Все эти действия свидетельствуют о готовности Китая противостоять новому витку торговой войны. Так что вся борьба впереди и ее исход сейчас совершенно неясен. Но, учитывая результаты предыдущего противостояния, принимаемые меры могут позволить еще более увеличить профицит внешней торговли Поднебесной.