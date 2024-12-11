В Минобороны РФ анонсировали ответ на атаку ВСУ по военному аэродрому в Таганроге

Ракетный удар, нанесенный ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге, не останется без должной реакции. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что киевский режим нанес ракетный удар шестью ракетами ATACMS по аэродрому утром 11 декабря, две из них сбиты ЗРПК "Панцирь", остальные нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

"Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - указали в МО РФ.