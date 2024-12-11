Турецкий лидер празднует победу

Юрий Веселов, военный обозреватель

Любимая дочь президента Турции Эсра прокомментировала последние события в Сирии: «Асад пал, а Эрдоган победил».

А папа сам себя похвалил, сказав на всю свою турецкую страну, что в мире осталось всего лишь два опытных лидера – Реджеп Эрдоган и Владимир Путин.

Сам себя не похвалишь – никто не похвалит…

Что касается опыта турецкого лидера, то этот его посыл вполне правильный: Эрдоган 22 года у власти. Только данный опыт на все 100% зиждется на чисто восточной хитрости, результатом которой двурушничество. А то, что Башар Асад пал, то данный факт в истории Сирии вполне закономерен. И, как представляется, в последние годы в высших эшелонах власти в Москве начали все более отчетливо это осознавать. Только вот очень грустно вспоминать, сколько усилий и жертв на алтарь, казалось бы, близкой арабской страны за последние 40 с лишним лет было приложено и положено русским государством и ее народом.

Эрдоган после неубедительных отрицаний своего участия в сирийской трагедии косвенно признался не только в заинтересованности, но и в своей причастности к подготовке государственного переворота в Сирии руками созданной Турцией и вооруженной ею Сирийской армии свободы (САС), которая захватывала Алеппо и впоследствии город Манбидж. Ее отряды плечом к плечу с головорезами запрещенной в России международной террористической исламской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» входили в Хаму, Хомс и Дамаск.

Теперь говорят, что у турок с «Тахрир» нет ничего общего, а протурецкая прокси-армия создавалась против курдских Сил народной самообороны, которых Анкара внесла в список террористических организаций. А прокси-армия – она мягкая и пушистая, состоит из беглых сирийских военных-дезертиров правительственных войск, которые представляют интересы «мирно-непримиримой» сирийской оппозиции.

И террористы из Идлиба, и турецкие прокси представляют себя в событиях сирийскими патриотами: общая идея – свержение Режима Башара Асада. Только вот турки своим подопечным отводят дополнительную роль если не разгрома, то вытеснения вооруженных отрядов курдов с севера Сирии на глубину не менее 30-40 км к югу. Потому-то в результате их наступления курды утеряли контроль над одним из ключевых районов своей обороны в Манбижде. По мнению местных наблюдателей, следующее наступление будет предпринято против курдских отрядов в городе Кобани.

Эта турецкая победа совпала с проведенной турками кровавой провокацией. По сообщению агентства «Reuters», османы переодели один из отрядов САС в военную форму курдов и устроили резню крестьян одной из деревень. Последствия этого преступления и его участники были засняты турецкими журналистами на видео, которое было распространено в Турции и ряде арабских стран и той же Сирии. Но вот незадача: очень многие зрители определили в исполнителях своих знакомых, состоящих на службе в протурецкой армии. Говорят, бандиты Эрдогана совершали убийства населения христианской деревни…

Эрдогану нужно было дискредитировать курдское военно-политическое руководство и состряпать ложное обвинение своего врага по образу и подобию украинской Бучи.

Местные наблюдатели уже в настоящее время отмечают отдельные вооруженные столкновения между исламскими террористами «Хайат Тахрир аш-Шам» и боевиками турецкой прокси-армии. Трудно представить, что будет в перспективе при дележе власти над территорией и портфелями в административных структурах. А пока идет «зачистка» по-арабски: вооруженные люди всех мастей и принадлежности к повстанцам выискивают своих врагов, военных правительственной армии, государственных чиновников, других лиц и совершают акты самосудов. В Сирии распространено видео убийства боевиками в госпитале двух сирийских военных.

Население городов переживает настоящий страх перед бандитами, которые открыто занимаются грабежами, воровством и другими деяниями. События в стране развивались столь стремительно, что только немногим удалось скрыться в соседних странах. Пограничные переходы с Ираком, Иорданией и Ливаном уже в первые дни поддерживаемой Турцией экспансии были закрыты. Большинство беженцев использовало чартерные рейсы авиалиний.

Но вернемся к Эрдогану.

Надо откровенно признать удачу его авантюры со свержением сирийского режима. А что дальше? Учитывая его настойчивость в достижении решения сирийских беженцев путем их выдворения из Турции и размещении на севере Сирии, Эрдоган будет вынужден задействовать свою прокси-армию для зачистки контролируемой курдами территории провинций Алеппо, аль-Хасака и частично Ракка. Отряды курдских Сил народной самообороны, опирающиеся на поддержку Пентагона, без сопротивления эти земли не отдадут. Турок будет вынужден улаживать вопрос с американцами. И, по-видимому, с новой администрацией США. А вот какова будет цена этого торга, можно строить разные предположения. Вполне возможно, что военное присутствие России: Эрдогану могут предложить натравить своих (и других) прокси на российские базы Хмеймим и Тартус.

Однако это все впереди. Будем внимательно отслеживать развитие обстановки.