Президент РФ призвал создавать технологии ИИ внутри страны

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Россия должна самостоятельно создавать технологии искусственного интеллекта (ИИ), открывающие возможность определять будущее страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международной конференции AI Journey.

Он обратил внимание, что алгоритмы и принципы работы ИИ закладываются людьми, которые ориентируются на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиции, национальные особенности и интересы. "Чтобы определять судьбу России мы должны самостоятельно создавать такие технологии", - указал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что такие разработки могут быть сделаны с теми, кто хочет работать с РФ.