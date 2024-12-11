Еще троим участникам беспорядков в Махачкале вынесли приговор

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Суд на Ставрополье вынес приговор еще троим участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом информировали в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд с учетом позиции гособвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет до 8 лет и 2 месяцев исправительной колонии общего режима", - следует из сообщения.

Ранее 11 декабря суд приговорил семерых участников беспорядков к срокам от 8 до 9 лет лишения свободы.

Уголовные дела в отношении нескольких десятков участников беспорядков, произошедших в Дагестане в прошлом году, находятся в разных судах Ставрополья.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили правоохранители. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили инцидент, связав его с провокацией.