Каллас дала совет Трампу "быть сильным" с Россией

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Глава евродипломатии Кая Каллас дала совет будущему президенту США Дональду Трампу "быть сильным" с Россией, если он не хочет "иметь проблем с Китаем". Об этом сообщает европейское издание Politico.

"Если вы не хотите проблем с Китаем, вы должны быть очень сильны с Россией", - сказала она, говоря о будущей американской политике в отношении РФ. Каллас полагает, что "Китай учится у России", а потому, если США смогут "защитить Украину от России", это якобы пошлет "мощный сигнал Китаю".

Ранее китайская газета Global Times писала, что американские политики, подталкивающие Киев снизить призывной возраст до 18 лет, не беспокоятся о том, сколько украинцев погибнет на поле боя. Как отмечает издание, "если они в итоге окажутся не более чем пушечным мясом США", это будет иметь катастрофические последствия для Украины.