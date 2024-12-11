Путин: премьер-министр Индии Моди "устремлен в будущее"

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди является человеком, "который устремлен в будущее". Такой характеристикой поделился президент России Владимир Путин в ходе международной конференции AI Journey.

Отвечая на вопрос представителя Индии, глава российского государства отметил важность использования искусственного интеллекта в сфере образования, чтобы повысить его качество и доступность "чтобы любой человек, который хочет получать новые знания, вообще развиваться, получать образование, где бы он ни находился, имел равный доступ к этим возможностям".

"С премьером Моди мы постоянно говорим об этом при встрече. Вы знаете, помимо его идей, дело в Индии, и это понятно. Но это человек, который устремлен в будущее, это можно гарантированно утверждать", - указал Путин.