В Абхазии включения света днем сократили до 2 часов 48 минут

Включения света в Абхазии днем, которые с понедельника составляли 4 часа 40 минут, ограничили до 2 часов 48 минут ввиду снижения мощности вырабатываемой ИнгурГЭС электроэнергии. Об этом информировала пресс-служба компании "Черноморэнерго", распространив новый график.

"Ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями нынешняя максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час. На основании этих данных внесены коррективы в режим работы станции и график подачи электроэнергии, свет в дневное время будет включаться дважды по 1 часу 24 минуты. В ночное время с 21:00 до 07:00 мск график подачи электроэнергии остается прежним, без отключений", - следует из сообщения.