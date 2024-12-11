Путин считает Си Цзиньпина "человеком, который смотрит в будущее"

Президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции AI Journey назвал председателя КНР Си Цзиньпина "человеком, который смотрит в будущее".

"Мы регулярно контактируем с господином Си Цзиньпином. Я прекрасно знаю, как он относится к инновациям, в целом к важнейшим элементам прогресса сегодняшнего дня, в том числе к искусственному интеллекту. Это человек, который смотрит в будущее", - указал глава российского государства.

Он также выразил уверенность, что именно из-за своих прогрессивных взглядов Си Цзиньпин поддерживает начинания, которые охарактеризовал участник конференции, председатель Шанхайского исследовательского института в сфере искусственного интеллекта Сун Хайтао. Тот рассказал об исследованиях и развитии механизмов ИИ, их промышленного внедрения в Китае.