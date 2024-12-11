Минпросвещения обсудит введение оценки по поведению в школах

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Возможность введения в российских школах оценки по поведению требует экспертного и общественного обсуждения. На это обратили внимание в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Вопрос введения оценки по поведению требует широкого экспертного и общественного обсуждения. После детальной проработки внесем предложение в рамках разработки стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года", - сказано в сообщении.

Во вторник в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил о необходимости обсудить вопрос возвращения оценки по поведению в школе. По его мнению, в случае ее возвращения, она должна быть равноценной с другими оценками.

В министерстве в этой связи также отметили, что такой оценке, как и любой другой, необходимо определить критерии: как она будет выставляться и кто ее будет определять, будет ли это учитель или классный руководитель, к примеру.