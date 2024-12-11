Путин отметил, что в России более 130 млн пользователей интернета и портала госуслуг

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В России более 130 млн человек пользуются интернетом и порталом государственных услуг, это почти все население страны. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе международной конференции AI Journey.

"Мы, несомненно, являемся одними из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий. У нас где-то более 130 миллионов пользователей. То есть это приближается к количеству граждан РФ. Это очень большой процент, свыше 130 миллионов", - отметил российский лидер.