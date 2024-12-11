Политолог Трухачев: от смены власти в Сирии больше всех выиграли европейцы

После падения режима Башара Асада в Сирии европейские страны заявляют о приостановке процесса приема заявлений сирийских беженцев на убежище. Звучат голоса о депортации беженцев. Избавиться беженцев из Сирии пытается и Турция, где находятся около 3 млн сирийцев, а также Ливан.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев считает, что «все эти призывы диктуются внутриполитическими проблемами в Европе потому, что главное, на чем набирают голоса правые евроскептики, это как раз на миграционной теме, на том, что эмигранты, прежде всего из мусульманских стран, плохо вписаны в общество и с ними есть большие проблемы. Поэтому те события, которые произошли в Сирии, это способ как-то облегчить проблемы. Тем более, что резкий скачок популярности такого рода партий, произошел после событий 2015-2016 годов, когда толпы беженцев из Сирии пришли в Европу и резко осложнили там криминогенную обстановку. Поэтому естественно, что европейцы пользуются случаем, для облегчения своих проблем. Вообще из-за всей этой историей в Сирии, ЕС и отдельные страны Европы выиграли больше всех».

В то же время эксперт обратил внимание на то, что «сирийцев в Швеция всего 2% населения, а Австрия, где примерно 1% населения, уже открытым текстом говорит о депортации. Но депортация – это слабое место европейских стран, у них с этим дела обстоят плохо. Поэтому надо посмотреть, насколько европейцы смогут наладить этот процесс. Пока высылают максимум несколько тысяч в год из крупной страны и несколько сот из мелкой страны. Но проблема эта, безусловно, назрела и сейчас и отдельные европейские и в целом ЕС ужесточают миграционную политику и ищут любую возможность, чтобы кого-то выслать».