Востоковед Супонина: существует угроза распада Сирии

Американский госдепартамент считает оправданным предпринятый Израилем захват сирийской территории в районе Голанских высот, заявил представитель ведомства Мэтью Миллер.

"Сирийская армия покинула свои позиции в районе вокруг согласованной израильско-сирийской буферной зоны, что потенциально создает вакуум, он мог бы быть заполнен террористическими организациями, которые угрожали бы государству Израиль и гражданскому населению внутри Израиля", - сказал чиновник на брифинге.

Востоковед, член научного Совета «ПИР-Центра» Елена Супонина полагает, что «сейчас действительно есть угроза распада Сирии. Эта страна и так уже расколота, и существуют линии раздела, которые и стали причиной ослабления правительства Асада и его падения. Равно как и социально-экономическая ситуация, когда американцы контролировали месторождения нефти и газа на востоке, а турки присутствовали на севере Сирии. Вместе с экономическими санкциями эти линии раздела сыграли большую негативную роль в том, что Сирия так и не вышла на траекторию стабильности. Поэтому сейчас опасность закрепления прежних линий раздела на востоке сохраняется. Но и после того, как, казалось бы, стерлись линии раздела на севере, на самом деле те группировки, которые заняли север, центр и юг страны, не так легко примирятся с курдами, и тем более не откажутся от планов мести в отношении религиозных меньшинств, которые преимущественно расселились на западе».

По мнению эксперта, «бенефициарами случившегося являются Турция, Израиль, а также США и их некоторые союзники в Европе. Американцы не против того, чтобы Сирия осталась разделенной. Для Турции важно решить проблему безопасности сирийско-турецких границ, и возможно она больше других заинтересована в стабильности в Сирии. Но если выбирать между стабильностью и ослаблением курдов на востоке Сирии, то Эрдоган предпочтет наверняка ослаблять курдов, с которыми у Турции напряженные отношения. А Израиль не будет ратовать за единство Сирии, потому, что ему важна безопасность своих границ. Так что кроме самих сирийцев мало кому интересно видеть Сирию стабильной и крепкой. Так же это понимала Россия и считала очень важным необходимость возвращения единства сирийским территориям. Поэтому сейчас не осталось игроков, которые будут бороться за крепкую Сирию».