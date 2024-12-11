Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 200 военных

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Суточные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) составили более 200 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты Bradley производства США, семь автомобилей и шесть минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - указали в министерстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 39 860 военнослужащих, 235 танков, 174 боевые машины пехоты, 123 бронетранспортера, 1 249 боевых бронемашин, 1 111 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.