An-Nahar: в Сирии неизвестные подожгли саркофаг с телом отца Асада

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Неизвестные лица подожгли саркофаг с телом отца бывшего президента Сирии Башара Асада Хафеза Асада, также возглавлявшего страну с 1971 по 2000 годы. Об этом пишет газета An-Nahar.

Сообщается, что в мавзолее, который находится в городе Кардаха (провинция Латакия), захоронены также супруга Хафеза Асада Аниса Махлюф и его старший сын Басиль, погибший в 1994 году в результате автокатастрофы. По информации издания, лица поджигателей были скрыты под масками.

В конце прошлого месяца вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил были выведены из столицы. Согласно заявлению МИД РФ, Башар Асад оставил президентский пост и выехал из Сирии, поручив осуществить мирную передачу власти.

Во вторник Мухаммед аль-Башир, возглавлявший с января 2024 года сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое "Правительство спасения Сирии", заявил о своем назначении на пост главы переходного сирийского правительства.