Путин надеется, что ИИ позволит полностью отказаться от антибиотиков

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что технологии искусственного интеллекта могут позволить в будущем отказаться от использования антибиотиков.

"Лучше бы было, чтобы с помощью искусственного интеллекта нам когда-то удалось бы полностью отказаться от применения антибиотиков. Хотя, наверное, пока без этого не обойтись. Но в этом направлении вполне можно двигаться с помощью искусственного интеллекта, и когда-то это станет ненужно, если своевременно реагировать на то, что происходит со здоровьем человека, в том числе и на генетическом уровне", - сказал Путин, выступая на международной конференции AI Journey.

По его словам, ИИ уже помогает и будет помогать в ранней диагностике заболеваний, лечении и предотвращении последствий перенесенных заболеваний. "Когда речь идет о сборе больших данных, здесь, безусловно, нужны соответствующие способы защиты при обмене данными, при накоплении, при передаче", - отметил глава государства.