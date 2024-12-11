Цена золота впервые с 6 ноября поднялась выше $2 750 за тройскую унцию

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Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 6 ноября поднялась выше $2 750 за тройскую унцию.

По состоянию на 18:05 мск, стоимость драгметалла составляла $2 750,4 за тройскую унцию (+1,18%). К 18:58 мск цена золота ускорила рост и торговалась на уровне $2 755,3 за унцию (+1,36%), свидетельствуют данные площадки.