Нетаньяху: Израиль навсегда сохранит контроль над Иерусалимом

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Израиль навсегда сохранит за собой контроль над всеми частями Иерусалима. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе специального заседания Кнессета по случаю визита президента Парагвая Сантьяго Пеньи, который 12 декабря планирует открыть посольство своей страны в Иерусалиме.

"Иерусалим навечно останется единым под суверенитетом Израиля. 57 лет назад мы объединили Иерусалим, и он никогда больше не будет разделен. Если нас здесь не будет, здесь будут фанатики, несущие смерть и разрушения по всему Ближнему Востоку. Мы не допустим этого", - подчеркнул премьер.

Статус Иерусалима является одной из центральных проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является неделимой столицей Израиля. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои диппредставительства из города.

В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего на тот момент пост президента США, американское посольство в Израиле было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. После этого свои диппредставительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также непризнанное Косово. В сентябре прошлого года в Иерусалиме открылось посольство Папуа - Новой Гвинеи.