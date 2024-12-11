Определен основной период ЕГЭ в 2025 году

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В 2025 году основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет с 23 мая по 4 июля. Приказ Минпросвещения и Рособрнадзора размещен на официальном портале правовой информации.

Как отмечается, 23 мая будут организованы экзамены по истории, литературе, химии. На 27 мая запланированы экзамены по базовой и профильной математике, 30 мая - по русскому языку, 2 июня - по обществознанию и физике, 5 июня - биологии, географии и письменной части по иностранным языкам. Экзамены по информатике и устная часть иностранных языков намечены на 10 и 11 июня. Резервными днями сдачи экзаменов будут 16-20 июня и 23 июня. днями пересдач станут 3 и 4 июля.

Уточняется, что ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10:00 по местному времени.

Досрочный период вместе с резервными днями пройдет с 21 марта по 21 апреля. В ходе дополнительного периода 4 сентября будет проведен ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября - ЕГЭ по базовой математике, 23 сентября - резервный день.