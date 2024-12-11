Путин и Мирзиёев обсудили партнерство России и Узбекистана

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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Сообщается, что главы государств затронули вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с упором на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан в мае текущего года.

Кроме того, Путин и Мирзиёев "произвели обмен мнениями по нынешней ситуации в Сирии и вокруг Украины", указали в Кремле.