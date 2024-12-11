Bloomberg: Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $400 млрд

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Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком на планете, чье состояние составило более $400 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, новый рекорд обеспечила продажа акций частной компании Маска SpaceX, что увеличило его состояние на $50 млрд, до $439,2 млрд.

После существенного снижения состояния в конце 2022 года, когда оно сократилось на $200 млрд, финансовый рост Маска в последние месяцы оказался особенно заметным. Победа Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США дала новый импульс: акции компании Tesla демонстрировали рост на 65% на фоне ожиданий упрощения правил для самоуправляемых автомобилей и отмены налоговых льгот для конкурентов компании.

Вместе с тем после выборов стоимость стартапа Маска в области искусственного интеллекта xAI удвоилась и достигла $50 млрд. Кроме того, бизнесмен займет ключевую роль в новой администрации Трампа в качестве сопредседателя нового Министерства по повышению эффективности правительства США, что предоставит ему прямой доступ к Белому дому.

На этой неделе SpaceX закрыла сделку на сумму $1,25 млрд по выкупу акций у сотрудников и других инсайдеров, увеличив оценочную стоимость компании до $350 млрд и сделав ее самой дорогой частной компанией в мире.