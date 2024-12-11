Мурашко: смертность от туберкулеза в России за 10 лет снизилась почти в три раза

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В последние годы смертность от туберкулеза в России достигла исторических минимумов, за последнее десятилетие число летальных исходов сократилось почти в три раза, а заболевших - в два раза. На это обратил внимание глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в приветствии участникам Международного конгресса "Фтизиатрия сегодня и завтра: комплексный подход и инновационные решения".

"В последние годы в России достигнуты исторические минимумы заболеваемости и смертности от туберкулеза за весь период статистического наблюдения. За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась в два раза, а смертность - практически в три раза", - указал он.

Мурашко также отметил, что в стране продолжает увеличиваться охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез. "С 2014 года охват детского населения скрининговыми исследованиями на туберкулез составляет 98%, а охват лечением больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью близок к 100%", - уточнил он.