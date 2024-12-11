МИД РФ назвал грабежом кредит Украине с доходов от замороженных российских активов

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Предоставление властями США очередного кредита Украине с использованием доходов от замороженных активов России представляет собой банальный грабеж. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

"Объявленное американским Минфином 10 декабря выделение режиму в Киеве нового кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от США $20 млрд под гарантии доходов от управления замороженными, а, по сути, украденными странами Группы семи у России суверенными активами, является банальным грабежом", - указали в министерстве.

Подчеркивается, что воровство российских активов ударит по самим Соединенным Штатам и их сателлитам, дестабилизировав и без того уходящий в Лету миропорядок, основанный на правилах.